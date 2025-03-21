Türkiye'deki protestolar dış basına nasıl yansıdı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde patlak veren protesto gösterileri dış basında geniş yer buldu.

GUARDIAN

‘Bu, adaletsizliktir’: Kalabalıklar, İstanbul belediye başkanının gözaltına alınmasını protesto etmek için yasağa meydan okuyor

İnsanlar belediye binasında toplandı ve öğrenciler, muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına öfkeyle yürüyüş düzenledi.

BBC

Türkiye’de yasağa rağmen protestolar ikinci gece yeniden patlak verdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride Türk çevik kuvvet polisiyle çatıştı. Polis, 20 Mart 2025 tarihinde Ankara'daki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

İstanbul polisi, dört günlük protesto yasağına rağmen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ikinci gecesinde de göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakiplerinden biri olan ve laik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi İmamoğlu'nun, bu hafta içinde 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak açıklanması bekleniyordu.

Çarşamba günü İmamoğlu, aralarında yolsuzluk ve terör örgütlerine yardım etmek gibi suçlamaların da bulunduğu gerekçelerle gözaltına alınan 106 kişiden biriydi.

O tarihten itibaren Türk yetkililer, sosyal medyada "kışkırtıcı" paylaşım yaptıkları gerekçesiyle onlarca kişiyi tutukladı.

AL JAZEERA (1)

İstanbul Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili "provokatif" sosyal medya paylaşımları nedeniyle 37 kişiyi gözaltına alındı; olay protestolara yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi alandaki başlıca rakibi olan İmamoğlu, çarşamba günü yolsuzluk ve "terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alındı; İmamoğlu suçlamaları reddediyor.

AL JAZEERA (2)

Türk protestocular, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından art arda ikinci gece sokaklara çıktı.

Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan protestocuların küçük grupları, 2013 yılındaki kitlesel gösterilerin merkezi olan ve polis tarafından kapatılan Taksim Meydanı'na yaklaşmaya çalışırken güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

Başkent Ankara'da ise polis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) toplanan kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Ayrıca Türkiye'nin batısında İzmir ve güneyde Adana'da daha küçük çaplı protestolar düzenlendiği bildirildi.

ABC

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar patlak verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önde gelen muhalefet figürü ve cumhurbaşkanı adayının tutuklanmasından sonra "provokatif" sosyal medya paylaşımları nedeniyle 37 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi muhalefeti bastırmaya çalıştığı iddiaları, ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakınında protesto düzenleyen göstericilere Türk polisi plastik mermilerle müdahale etti.

Türkiye'de "provokatif" online paylaşımlar nedeniyle onlarca kişi gözaltına alınırken, polis, önde gelen bir siyasetçinin tutuklanmasını protesto eden göstericilere karşı plastik mermi kullandı.

Türk polisinin bu hamlesi geniş çapta öfkeye neden oldu ve siyasi muhalefeti susturma çabası olarak suçlamalara yol açtı.

İmamoğlu, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak resmen açıklanmasına yalnızca birkaç gün kalmıştı ve Erdoğan'ın en güçlü siyasi rakibiydi.

EURONEWS

Binlerce kişi İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için ikinci gece İstanbul'da toplandı

Binlerce kişi, İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasını protesto etmek için art arda ikinci gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Birçok kişi tutuklamayı, gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü bir rakibi saf dışı bırakmak amacıyla siyasi nedenlerle yapılmış bir hamle olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli siyasi rakiplerinden biri olan Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabah erken saatlerde evine düzenlenen operasyon sonucu, hakkındaki yolsuzluk ve terör bağlantısı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

Savcılar, İmamoğlu'nu görevini maddi çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak ve kamu ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçluyor.

Ayrı bir soruşturmada ise İmamoğlu, İstanbul belediye seçimleri sırasında Kürt gruplarla ittifak kurarak yasadışı Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) destek vermekle suçlanıyor.

MIDDLE EAST EYE

İmamoğlu'nun tutuklanması, Türkiye’de protesto yasağına meydan okuyan binlerce kişiyi sokaklara döktü

İstanbul Belediye Başkanı'nın mezun olduğu üniversitenin öğrencileri, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, "Direne direne kazanacağız!" ve "Hükümet istifa!" gibi sloganlar attı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden gösteriler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde gelen rakibinin hapsedilmesine yönelik öfkenin artmasıyla perşembe günü ikinci gününe girdi.

İmamoğlu, çarşamba sabah erken saatlerde yaklaşık 100 kişiyle birlikte gözaltına alındıktan sonra halen tutuklu bulunuyor. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında haraç, kara para aklama, ihale ve satın alma süreçlerinde usulsüzlük iddiaları yer alıyor; İmamoğlu tüm suçlamaları reddediyor.

TO VIMA (YUNANİSTAN)

İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından Türkiye'de kitlesel protestolar büyüyor

Türkiye genelinde binlerce kişi, İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yasağa meydan okuyarak gösterilere devam ediyor. Muhalefet, tutuklamanın siyasi rakipleri susturmayı hedeflediğini söylüyor.

Perşembe günü Türkiye genelinde binlerce vatandaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü. Muhalefet, tutuklamanın siyasi gerekçelerle yapıldığını öne sürüyor. Protestolar, hükümet tarafından Pazar gününe kadar uygulanan toplantı ve gösteri yasağına doğrudan meydan okuması nedeniyle Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlayan gösterilerde polisle protestocular arasında çatışmalar çıktı. Gösterilere üniversite öğrencileri de katılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken sosyal medya erişimi de kısıtlandı. Olaylarda altı polis memurunun yaralandığı bildirildi.

REUTERS

Türkler, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun demokratik olmayan şekilde gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla sokak eylemlerine getirilen yasağa rağmen perşembe günü protestolarını yoğunlaştırdı.

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki protestocuların bazıları polisle çatıştı; üniversiteler dahil pek çok noktada gerilim yaşandı. Yetkililerin ülke çapında pek çok sokağa barikat kurması üzerine çok sayıda protestocu İstanbul’da belediye binası önünde toplandı.

CNN

Protestocular İstanbul'da belediye binası ve bir polis merkezi önünde toplandı; ayrıca ülke genelindeki üniversitelerde ve meydanlarda da gösteriler düzenlendi. Polislerin barikatlar kurup sokakları kapatması sonucu, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında bazı küçük çaplı arbede olayları yaşandı.

FRANCE 24

İstanbul belediye başkanının tutuklanması üzerine binlerce kişi ikinci gece de protesto düzenledi

Türk çevik kuvvet polisi, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında beklenmedik şekilde tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için ikinci gecesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto düzenleyen göstericilere perşembe günü göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli siyasi rakibi olan güçlü ve popüler isim İmamoğlu, muhalefetteki CHP'nin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak açıklanmasına yalnızca birkaç gün kala, çarşamba günü şafak vakti gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, ulusa ve yargı erkine seslenerek, partisinin siyasi bir "darbe" olarak tanımladığı bu tutuklamaya karşı durmaları çağrısında bulundu.

CNBC

Siyasi serbest düşüş: Muhalefet liderinin tutuklanmasının ardından Türkiye protestolar ve yatırımcı kaçışıyla karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından gerçekleştirilen tartışmalı tutuklamalara karşı protestolar patlak verirken, Türkiye’nin zaten sorunlu olan ekonomisi daha fazla türbülans ve yatırımcı çıkışıyla karşı karşıya.

İmamoğlu’nun tutuklanma haberinin ardından Türk piyasaları çarşamba günü dünyada en fazla değer kaybeden piyasalar oldu ve Türk lirası dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Bu gelişmeler üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, bankacıların Reuters’a aktardığı hesaplamalara göre, değer kaybeden para birimini desteklemek için yaklaşık 10 milyar dolar ile rekor düzeyde döviz sattığı bildirildi. Türk lirası son bir yılda dolara karşı yüzde 15, son beş yılda ise yüzde 83 değer kaybetmiş durumda.