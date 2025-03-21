Üçüncü Saraçhane mitingi: 'Taksim'i geri alacağız'

19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şu an İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltında.

Özel, Saraçhane’de toplanan vatandaşlara seslendi:

‘Yarın Taksim’se Taksim’

* Üç gündür Saraçhane’deyiz. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane’deyiz. Bundan yıllar önce Erdoğan, Gezi Parkını yıkıp yerine Topçu Kışlası yapacağım deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün, nerede olmamız gerekiyordu. O gün gezi de o gün Taksim’de olmamız gerekiyordu oradaydık. O gün bugün Taksim’i işçilere, gençlere yasaklıyor. And olsun ki, Taksim’i geri alacağız.

* Yarın gelişmelere göre buluşmamız Saraçhane’yse Saraçhane, Vatan’sa Vatan (emniyet müdürlüğü), Taksim’se Taksim.

* Dünya görüyor, Tayyip Erdoğan’ın istibdat, baskı rejimi çökmek üzeredir.

‘İstanbul’a vali olsan yine toplanacağız’

* Dün televizyon izlerken elindeki kumandayı kırmışsın, yere atmışsın. O sırada ben 21 il 14 büyükşehir, örgütümüzü belediyelerimizi eyleme davet ederken, dedin ki “İstanbul başta, yarın akşam Özgür Özel’in çağrısıyla, Saraçhane’de ya da başka bir yerde eylem olursa o valiyi, o emniyet müdürünü görevden alacağım” demişsin. Anadolu’yu tehdit ettin. Bugün hiçbir ilde eylem olmayacak dedin. Tayyip Bey, bak burada bugün 210 bin kişiyiz, 210 bin.

* İstanbul emniyet müdürünü görevden almazsan hatrım kalır. Ama performans ölçün buysa ne valine ne emniyet müdürüne kızma. Kendin gelsen, İstanbul’a vali olsan yine toplanacağız. Andolsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir.

Kaynak: Diken