Özgür Özel vatandaşları bugün de “meydanlara dökülmeye” çağırdı

T24'e göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları bugün akşam iftardan sonra bir kez daha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınmasına tepki göstermek için meydanlara dökülmeye davet etti. "Kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya, kol kola girmeye davet ediyorum" diyen Özel, provokatörlere karşı uyarıda bulunarak, "Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" dedi.

"Asla korkmuyoruz sinmeyeceğiz" diyen CHP lideri "Bir uyarım var, her türlü tepki haktır, sakın ha sakın, bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı içimizde olan ama devlet tarafından ya da birtakım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için devletin içine sızmış birtakım yapıların yapacağı işlere bizzat siz engel olun. polise saldırmak değil elbette hakkımız olan meydana girmek haksız emir varsa için yürür geçeriz ama polisimize kötü bir şekilde saldırmak bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" diye seslendi.

Beylikdüzü'nde konuşan Özgür Özel, şunları kaydetti:

“Beylikdüzü, büyük yürüyüşün ilk adımının atıldığı ilçedir”

“Beylikdüzü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok kıymetli, çok önemli ve önemi her geçen gün artan, tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan, şimdi bizlerin bildiği, doğru okuyanların gördüğü ama bir gün Türkiye tarihi konuşulduğunda öneminin çok daha fazla anlaşılacak bir ilçe. Şundan emin olun ki Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu, ülkenin bundan sonraki Cumhurbaşkanı’nın ilk adımını attığı ilçedir. Sayın Erdoğan, ‘Ben futbol bilirim. Futbol oynarım’ diyor. Beylikdüzü’nü ona hatırlatalım. Beylikdüzü Ekrem İmamoğlu’nun kendisine ilk golü attığı yerdir. Ekrem İmamoğlu, futbolda kalecidir, gol yemez. Ama Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’a gol atar, maç kazanır. Ben Beylikdüzü’nü aslında şöyle bir ilçe olarak görüyorum. Yukarıdan baktığınızda, uçakta, helikopterde Beylikdüzü’nü de görüyorsunuz, yanındaki Esenyurt’u da. Esenyurt, Cumhuriyet Halk Partisi’nden AK Parti’ye geçtiğinde nüfusu 70 bindi. Geri aldığımızda nüfusu 1 milyondu. Esenyurt ile Beylikdüzü’ne yukarıdan baktığınızda bir tarafta bir ot, bir ağaç göremiyorsunuz. Tayyip Bey ve atadıkları, hepsini yemiş, yerine beton dökmüş. Ama Beylikdüzü’ne baktığınızda, iyi bir imar planı, iyi bir kentleşme, inanılmaz yeşil alanlar ve yıllardır, 30 yıldır büyüyen ama boğmayan, boğulmayan, yaşamı terk etmeyen, yeşilden vazgeçmeyen, plansız ve programsız, dikine yapılaşmaya izin vermeyen, kent rantını kente döndüren bir ilçe görüyorsunuz.”

“Annelerin duası bize yeter”

“Burada bugün büyük bir tartışma var. Adalet ve Kalkınma Partisi, saray gazetecileri ve trolleri eliyle sanki Ekrem İmamoğlu’nun, Murat Çalık’ın yolsuzluklar yaptığı, sanki onların AK Parti’nin çok iyi bildiği imar yolsuzluklarıyla, ihale yolsuzluklarıyla anılmalarını istedikleri bir algı operasyonu yürütüyorlar. Hiçbir şey yapmasak, sadece milletimizden bir jüri kursak, 100 kişiyi getirsek, desek ki, ‘Bakın ey ahali. Bu Esenyurt’u yıllardır AK Parti yönetti. Bu Beylikdüzü’nün ise 1999’da şehir planını Murat Çalık yaptı. Burayı ilçe olduktan sonra bir dönem AK Parti yönetti. Beylikdüzülüler gördüler, hemen ‘Aman ha’ dediler, ‘Verin burayı. Ben burayı Ekrem İmamoğlu’na emanet edeceğim.’ Ardından da İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir’e geçince ‘Murat Çalık’a emanet edeceğim.’ Sonuç şu: Beylikdüzü’nün nüfusu ikiye katlanmış olmasına rağmen, her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor. İmamoğlu ve Çalık’ın yönettiği Beylikdüzü’nde kişi başına yeşil alan 10 metrekare, Esenyurt’ta yarım metrekare. Şimdi 100 kişilik halk jürisine sorsak, burayı mı rantçılar yönetti, burayı mı rantçılar yönetti? Burada mı yolsuzluk var, burada mı yolsuzluk var? Burada mı kent suçu var, burada mı kent suçu var? 100 kişiden biri Beylikdüzü‘nü Esenyurt’tan kötü, Ekrem İmamoğlu’nu Murat Çalık’ı, Esenyurt’u yöneten AK Partililer’den kötü bulursa ben siyaseti bugün bırakırım. Beylikdüzü düzgün, dürüst, şeffaf siyasetin, kenti seven, doğayı seven, insanı seven siyasetin başkentidir. Esenyurt kent suçları müzesidir. Bu kenti 2009’dan beri koruyoruz. 2009-14 arası AK Parti’deydi ama belediye meclis çoğunluğu bizdeydi, bir santim haksızlığa izin vermedik. 2014-19 Ekrem Başkan, 2019’dan beri Murat Başkan bu büyük başarının, bu efsane işlerin mimarıdırlar. Bakın bütün Türkiye’de şehirde gidecek yer kalmayınca, yeşil alanlar imar değişikliği ile konut, işyeri ya da kamu alanına dönüştürülür. Bir çok yerde yeşil alanı alırlar, dönüştürürler, sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesine, emniyete ya da konuta imar açarlar. Beylikdüzü’nde Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu SGK’nın arazisini belediyenin parasıyla satın alıp, oraya kent ormanı yapmış iki kahramandır. Herkes ne konuştuğunu bilecek. İçeri attığınız Murat Çalık’ın dışarıya ilk mesajı ‘Aman ha aman. Beslenme saati, beslenme çantası aksamasın.’ Ne diyor? Önce 900’le başladı, şimdi her gün 2 bin öğrenciye, her sabah diyetisyenin karar verdiği, beslenme uzmanlarının karar verdiği bir beslenme çantasını, üstünde belediyenin adı, kendi adı yazmadan, sağ elin verdiğini sol ele göstermeden, okuldaki çocuğu ‘Senin çantanı anan doldurdu, benimki belediyeden yardım geldi’ hissi yaratmadan her sabah o çocukların okulda yiyeceklerini, 2 bin yoksul gariban çocuğa veriyor ya Murat Çalık. O çocukların annelerinin duası bize yeter.”

Murat Çalık'la ilgili deprem anısını anlattı: Herkes ne konuştuğunu bilecek!

"Deprem oldu belediye başkanlarını Hatay’a yönlendirmek için telefonlar açıldığında murat çalık ne dedi biliyor musunuz? Hatay’dayım dedi. İlk gidendi. Sonra ne yaptı iliyor musunuz eline mesleği şehir plancılığı aldığı kalemle bir şey çizdi. Anlamadık hiçbirimiz. Üç gün sonra önce alt yapıları hazır 400 çadır, sonra o çadır kent 3 günde 400 çadır 5 bin kişiye ev sahipliği yapan bir çadır kente dönüştü. Bir baktık çok kısa süre sonra inanılmaz bir konteyner kent; içinde bir köşesinde itfaiyesiyle bir köşesinde sağlık ocağıyla, kreşiyle okuluyla, psikolojik danışma merkezleriyle orada 3-4 haftada inanılmaz bir kent yarattı. Dönerken o kenti valiliğe devretti. Koreliler geliyor Japon’lar geliyordu almanlar geliyordu devletimiz depremde ne güzel çalıştığını göstermek için vali Murat Çalık’ın yaptığı konteyner kenti gezdiriyordu. Onun için herkes ne konuştuğunu bilecek!

Saraçhane’de kalıyorum iki istisnası var, dün bir Esin hanıma gittim bugün de buraya geldim. Şimdi de Çalık ailesine ziyarete gidip böyle bir evlat yetiştiren ailesine teşekkür etmeye gideceğim.

Tayyip bey dün akşam yine uykusundan uyandı çok derinden ve güçlü bir sesle uyandı o sesi duydukça bir daha uyuyamadı, o ses kendi sesi. Onu şu ses uyutmuyor; İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır.

"Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin!"

Bu akşam 21 ilde 14 büyükşehirde ve 81 ilde il başkanlarımızı 14 büyükşehirde belediye başkanlarımızın 21 il belediyemizde il belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum. Korkaklar yalana sarılıyorlar, tweet atıyorlar açıklama yapıyorlar, diyor ki sokağa çağrı sorumsuzluktur bizim çağrımız yakmaya yıkmaya değil kol kola girmeye, kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara 10 binleri 100 binleri milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Ve bunu efendim sokağa davet sorumsuzluktur diyenlere şunu söylüyorum, bu sokakları meydanları dolduran biz değiliz sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. Bir uyarım var, her türlü tepki haktır, sakın ha sakın, bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı içimizde olan ama devlet tarafından ya da birtakım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için devletin içine sızmış birtakım yapıların yapacağı işlere bizzat siz engel olun. polise saldırmak değil elbette hakkımız olan meydana girmek haksız emir varsa için yürür geçeriz ama polisimize kötü bir şekilde saldırmak bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin!"