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27 Mar 2025 20:00

Trump, İran Milli Futbol Takımı'na sorun çıkarabilir

Trump, İran Milli Futbol Takımı'na sorun çıkarabilir

Guardian gazetesi, Trump'ın, İran Milli Futbol Takımı'na sorun çıkarabileceğine ilişkin bir haber yayınladı.

Trump'ın, aralarında İran'ın da bulunduğu 10 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizeleri tamamen askıya alan bir yürütme emri yayınladığını belirten Guardian gazetesi, bu durumun taraftarların ve hatta milli takım oyuncularının ABD'ye seyahat etmesini zorlaştırabileceğini, hatta imkansız hale getirebileceğini yazdı.

Gazete, ABD, Meksika ve Kanada'nın 2026 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapma konusunda vardıkları anlaşmalara rağmen, İran Milli Takımı'nın maçlarının ABD'de oynanmasına tamamen hoşgörüyle yaklaştığını yazdı.

Şu anda Dünya Kupası'na sadece bir takım katılabilir (A Grubu üçüncüsü) ve grup aşamasındaki tüm maçlarının ABD dışında oynanması muhtemel.

News ID 1925579

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