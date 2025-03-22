İran Grekoromen Güreş Milli Takımı Ürdün’e gitti

2025 Asya Güreş Şampiyonası, 25-30 Mart 2025 tarihlerinde Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenecek.
İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2025 Asya Güreş Şampiyonası’na katılmak için Ürdün'e gitti.
Bu müsabakaların takvimine göre grekoromen güreş müsabakaları 25 ve 26 Mart tarihlerinde, serbest güreş müsabakaları ise 29 ve 30 Mart tarihlerinde yapılacaktır.
İran Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosunda yer alan güreşçiler:
55 kg: Puya Dadmarz
60 kg: Puya Nasirpur
63 kg: Muhammed Mehdi Kaştkar
67 kg: Said İsmaili
72 kg: Daniyal Sohrabi
77 kg: Alirıza Abduli
82 kg: Muhammed Nagusi
87 kg: Yasin Yezdi
97 kg: Muhammed Hadi Saravi
130 kg: Ferdin Hedayeti
Teknik direktör: Hasan Rangrez
Antrenörler: Hasan Hüseiynzade - Mehdi Aliyari - Siamak Keytasi - Abbas Mohib Tash
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