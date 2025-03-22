İran Grekoromen Güreş Milli Takımı Ürdün’e gitti

2025 Asya Güreş Şampiyonası, 25-30 Mart 2025 tarihlerinde Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenecek.

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, 2025 Asya Güreş Şampiyonası’na katılmak için Ürdün'e gitti.

Bu müsabakaların takvimine göre grekoromen güreş müsabakaları 25 ve 26 Mart tarihlerinde, serbest güreş müsabakaları ise 29 ve 30 Mart tarihlerinde yapılacaktır.

İran Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosunda yer alan güreşçiler:

55 kg: Puya Dadmarz

60 kg: Puya Nasirpur

63 kg: Muhammed Mehdi Kaştkar

67 kg: Said İsmaili

72 kg: Daniyal Sohrabi

77 kg: Alirıza Abduli

82 kg: Muhammed Nagusi

87 kg: Yasin Yezdi

97 kg: Muhammed Hadi Saravi

130 kg: Ferdin Hedayeti

Teknik direktör: Hasan Rangrez

Antrenörler: Hasan Hüseiynzade - Mehdi Aliyari - Siamak Keytasi - Abbas Mohib Tash

