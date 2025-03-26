  1. Spor
26 Mar 2025 21:41

FIFA'dan İran milli futbol takımına özel övgü

FIFA'dan İran milli futbol takımına özel övgü

FIFA dünya futbol federasyonu, sosyal medyadan çeşitli resimler yayınlayarak İran milli takımını 2026 Dünya Kupası'na yükselmesinden dolayı tebrik etti.

İran ve Özbekistan milli futbol takımları, 2026 Dünya Kupası 3. ön eleme turu sekizinci haftasında Azadi Stadyumu'nda karşılaştı. İran takımı 2-2 Özbekistan ile berabere kalarak 2026 Dünya Kupası oyunlarına hak kazandı.

Bu nedenle FIFA, İran'ın Dünya Kupası'na yükselmesinden dolayı sosyal medyada çeşitli resimler yayınlayarak tebrik etti.

FIFA'dan İran milli futbol takımına özel övgü

Bu fotoğrafta FIFA, Mehdi Taremi'nin Inter ve İran milli takımına attığı gol sonrası mutluluk fotoğrafını yayınladı.

FIFA'dan İran milli futbol takımına özel övgü

FIFA, bu gönderide Tarami'nin golünün ardından yaşanan mutluluk fotoğrafını yayınlayarak İran'ın 2026 Dünya Kupası'na yükseleceğini duyurdu.

FIFA'dan İran milli futbol takımına özel övgü

Bu yazıda FIFA, Sardar Azmoun, Ali Daei ve Alireza Biranvand'ın resimlerini yayınlayarak şöyle yazdı: İran, Dünya Kupası'nda üst üste dördüncü kez.

News ID 1925560

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler