FIFA'dan İran milli futbol takımına özel övgü

İran ve Özbekistan milli futbol takımları, 2026 Dünya Kupası 3. ön eleme turu sekizinci haftasında Azadi Stadyumu'nda karşılaştı. İran takımı 2-2 Özbekistan ile berabere kalarak 2026 Dünya Kupası oyunlarına hak kazandı.

Bu nedenle FIFA, İran'ın Dünya Kupası'na yükselmesinden dolayı sosyal medyada çeşitli resimler yayınlayarak tebrik etti.

Bu fotoğrafta FIFA, Mehdi Taremi'nin Inter ve İran milli takımına attığı gol sonrası mutluluk fotoğrafını yayınladı.

FIFA, bu gönderide Tarami'nin golünün ardından yaşanan mutluluk fotoğrafını yayınlayarak İran'ın 2026 Dünya Kupası'na yükseleceğini duyurdu.

Bu yazıda FIFA, Sardar Azmoun, Ali Daei ve Alireza Biranvand'ın resimlerini yayınlayarak şöyle yazdı: İran, Dünya Kupası'nda üst üste dördüncü kez.