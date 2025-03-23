İsmail Kartal, İran'da ayın direktörü seçildi

İran Ligi’nde İsmail Kartal’ın yükselişi kesintisiz sürüyor. Hem Persepolis taraftarlarının hem de tüm futbolseverlerin beğenisini kazanarak “Ayın Teknik Direktörü” seçilen Kartal, aldığı ödülün ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal, “Amacım pozitif futbolu sahaya yansıtmak ve bu kültürü yerleştirmek” diyerek, kendisini ödüle layık görenleri, oy kullanan teknik direktörleri, takım kaptanlarını ve İran futbolunun tüm taraftarlarını teşekkür etti. Deneyimli teknik adam, hedeflerinin İran’da pozitif futbol oynatmak, özgün bir futbol kültürü oluşturmak ve küresel arenadaki pozitif futbol anlayışını Persepolis’e adapte etmek olduğunu ifade etti.

“Takımımız bu sinyali veriyor. İnşallah çalışmalarımız sonucunda çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Pozitif futbol oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum; böylece tüm İranlılara kendine has bir oyun kültürümüz olduğunu göstereceğiz,” dedi.

Ayrıca, güzel zeminlerde antrenman yapmanın ve iyi altyapıya sahip statlarda maçlar oynayabilmenin önemine değinen Kartal, “Bu unsurlar, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmemiz için temel teşkil ediyor; bu hem İran halkı hem de Persepolis taraftarları için geçerli,” şeklinde konuştu.