Gazze’de gece boyu saldırı: En az 60 şehit

Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail’in saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Son saatlerde gerçekleşen hava ve kara saldırılarında en az 60 Filistinlinin şehit düştüğü bildirildi.

Siyonist rejim savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyini hedef aldı. Ayrıca Gazze’nin kuzeybatısındaki bölgelerin bombalanması sonucu en az dört Filistinli şehit düştü. Bombardımanın hedeflerinden biri olan Beyt Lahya’daki Hubub bölgesi de büyük yıkıma uğradı.

Bununla birlikte, İsrail topçu birlikleri de Refah’ın kuzeyindeki Mirac bölgesini yoğun ateş altına aldı. Merkez Gazze’de yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyi de kara saldırılarının hedefi oldu.

Filistin kaynaklarına göre, saldırıların büyük kısmı yerleşim alanlarını hedef alırken, sivil can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.