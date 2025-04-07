Gazze: İsrail, basın mensuplarını bilinçli şekilde hedef alıyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra yönelik saldırısında bir gazetecinin yanarak hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in gazetecilere yönelik kasıtlı hedef alma, öldürme ve infaz politikalarını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik bu sistematik suçlarını kınama" çağrısı yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki katliamı dünyaya duyurmak için hayatları pahasına görev yapan Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Uluslararası topluma ve ilgili medya kuruluşlarına, İsrail’in devam eden suçlarının durdurulması, gazetecilerin korunması, saldırıların faillerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması ve soykırımın sona erdirilmesi yönünde Tel Aviv'e etkili baskılar yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail’in bu canice saldırılarından ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırıma ortak olan ülkeler de sorumludur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazetecinin yanarak hayatını kaybettiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 210'a çıktığı aktarıldı.

Siyonist rejim savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı bir çadırı bombalamış, saldırı sonrası çadırda yangın çıkmıştı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 gazetecinin şehit düştüğü, 9'u gazeteci 10 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Siyonist rejim ordusu, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazlığı olan basın mensuplarını Gazze'de düzenlediği saldırılarla sık sık hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: cgtnturk