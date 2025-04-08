Ahmed Mansur’un alevler içindeki son anı dünyayı sarstı

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hedef alınan gazeteci çadırlarında, Filistinli muhabir Ahmed Mansur şehit düştü.

Filistin el-Youm ajansı için çalışan Mansur, Nasser Hastanesi yakınında yer alan basın alanında, çadırın hedef alınması sonucu canlı canlı yanarak şehit oldu.

Olay anına ait görüntüler, dünya kamuoyunda ve basın çevrelerinde büyük infiale yol açtı. Aynı saldırıda gazeteci Hilmi el-Fak’avi de hayatını kaybetti, bazı gazeteciler ise yaralandı.

Ahmed Mansur’un ölümüyle birlikte, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de şehit olan gazeteci sayısı 209’a yükseldi.