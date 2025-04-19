İran-Umman dışişleri bakanları görüştü

İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin ikinci turunun başlamasından önce gerçekleşti.

El-Busaidi ile Erakçi arasındaki görüşmede, birinci tur müzakerelerin sonuçları ve ilgili konular ele alındı.

Umman Dışişleri Bakanı'nın bu müzakerelerde, tıpkı ilk tur müzakerelerde olduğu gibi arabulucu rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Görüşmelerin Roma'da yapılması kararı Umman Dışişleri Bakanı'nın önerisi, İran ve ABD'nin de onayıyla alınmış, gerekli düzenlemeler Umman hükümeti ile İtalya hükümeti arasında koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmiştir.

Umman Dışişleri Bakanı Cuma gecesi Roma'ya varmasının ardından İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

El-Busaydi, Antonio Tajani ile yaptığı görüşmede, ikinci tur görüşmelerin yapılması için gerekli kolaylığı sağladığı için İtalya'ya teşekkür etti.

İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ikinci turunun bugün Tahran saatiyle öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.