Yemen'de ABD ve İsrail'e protesto için 'milyonluk' gösteri

Yemen'in başkenti Sana'da "Milyonluk gösteri" adıyla her hafta cuma günü protesto ve destek gösterisi düzenleniyor.
Sana'da bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını kınarken Filistin'e destek mesajı verdi.
Gösteriye katılanlar, Yemen silahlı kuvvetlerinin Siyonist düşmana defalarca tokat attığını vurguladı.
Gösteri kapsamında okunan bildiride de ''Siyonist düşmana kuşulsuz şartsız destek veren ABD'nin Yemen'e yönelik saldırganlığı, Yemenlilerin Gazze'ye destek kararlılığını etkilememiştir.
Milyonluk gösterinin düzenlenmesi, Amerikan düşmanına bir darbe daha vurmuştur.'' ifadelerine yer verildi.
Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.
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