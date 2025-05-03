Yemen’den İsrail’e hipersonik füze saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Hayfa bölgesinde stratejik bir hedefi hipersonik füzeyle vurduklarını açıkladı.

Operasyonun başarıyla gerçekleştiğini ve hedefin vurulduğunu belirten Seri, saldırı sırasında çok sayıda Siyonistin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu saldırı, son 24 saat içinde gerçekleştirilen ikinci operasyondu.

Yemenli yetkililer, bu saldırının Filistin’e destek amacıyla yapıldığını vurguladı ve Arap ve İslam dünyasından Filistin halkına karşı görevlerini yerine getirmelerini istedi.