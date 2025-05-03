  1. Dünya
  2. Ortadoğu
3 May 2025 14:01

Yemen’den İsrail’e hipersonik füze saldırısı

Yemen’den İsrail’e hipersonik füze saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Hayfa bölgesinde stratejik bir hedefi hipersonik füzeyle vurduklarını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Hayfa bölgesinde stratejik bir hedefi hipersonik füzeyle vurduklarını açıkladı.

Operasyonun başarıyla gerçekleştiğini ve hedefin vurulduğunu belirten Seri, saldırı sırasında çok sayıda Siyonistin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu saldırı, son 24 saat içinde gerçekleştirilen ikinci operasyondu.

Yemenli yetkililer, bu saldırının Filistin’e destek amacıyla yapıldığını vurguladı ve Arap ve İslam dünyasından Filistin halkına karşı görevlerini yerine getirmelerini istedi.

News ID 1926596

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler