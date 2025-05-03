Siyonist yazar: Yahya Sinvar, İsrail’e tarihinin en büyük felaketini yaşattı

İsrail’in “Israel Hayom” gazetesinde yazan Siyonist yazar Yoav Limor, Hamas liderlerinden Şehit Yahya Sinvar’ın, İsrail rejimine iki önemli ders verdiğini yazdı.

Limor, yazısında Sinvar’ın Siyonist rejime kuruluşundan bu yana en büyük felaketi yaşattığını belirtti. Ona göre, Sinvar şu iki dersi Siyonist rejime verdi:

1. Düşmanın gücü asla hafife alınmamalıdır.

2. Gazze’deki direnişçiler sade görünümlerine rağmen yüksek eğitimli ve son derece zekidir.

Siyonist rejim ordusunun yedek subaylarından Israel Ziv de daha önce yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e karşı oldukça zeki ve stratejik davrandığını kabul etmişti.