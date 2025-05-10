Erakçi ve Ferhan'ın Cidde görüşmesinde neler konuşuldu?

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Cidde kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Görüşmede, Tahran-Riyad ilişkilerinin yanı sıra İran-ABD müzakere süreci, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Baş başa görüşmede iki ülke liderlerinin belirlediği ortak hedefler doğrultusunda karşılıklı ilişkileri daha da ilerletme kararlılığı vurgulandı.

Erakçi görüşmede, Siyonist İsrail tehdidine karşı ve aynı zamanda Gazze’de soykırımın durdurulması ve Filistin’le ilgili projelerin engellenmesi için İslam dünyasının birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Bakan Erakçi, Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler hakkında bilgi verdi

