Erakçi, müzakerelerin dördüncü turu için Maskat'a gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Maskat'a giderek İran-ABD dolaylı müzakerelerinin dördüncü turuna katılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu müzakereler, önceki üç turda olduğu gibi, Umman Dışişleri Bakanı'nın aracılığı ve İran ile ABD'nin üst düzey müzakerecilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

Bekayi, bu müzakerelerin bugün saat 12:00 itibariyle Maskat'ta başlayacağını ve İran heyetinin, müzakereler sırasında gerekli danışmanlıkları sağlamak için Maskat'ta bulunacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran heyetinin, halkın çıkarlarını koruma ve İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki değerli kazanımlarını savunma konusunda hiçbir çabayı esirgemeyeceğini ve aynı zamanda haksız ekonomik yaptırımların kaldırılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.