Erakçi: Zenginleştirme meselesi müzakereye açık değil

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile İran arasında dolaylı olarak yürütülecek olan dördüncü müzakere turuna katılmak üzere Maskat’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, “Dün Katar ve Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdim ve bugün de bir sonraki müzakere turuna katılmak için Maskat’a gidiyorum. Bu sabah Tahran’da daha fazla istişarede bulunduk. Umarız bugün yapılacak görüşmelerde belirleyici bir noktaya ulaşırız.” dedi.

"Amerikalı yetkililerin çelişkili açıklamaları müzakereleri zorluyor"

ABD’li yetkililerin müzakerelerle ilgili çelişkili açıklamalarını eleştiren Erakçi, “Ne yazık ki karşı taraftan çelişkili sözler duyuyoruz. Müzakere masasında dile getirilen tutumlarla kamuoyuna açıklananlar birbirinden farklı ve bu, bizim için büyük bir sorundur,” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, “Karşı tarafın aksine, İran'ın açık ve net tutumları var. Biz, tamamen net bir çizgide hareket ettik. İran’ın nükleer programı güçlü hukuki ve yasal temellere dayanmaktadır ve her zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın gözetiminde olmuştur. Barışçıl nükleer teknolojiye sahip olmak, İran halkının tartışılmaz hakkıdır ve müzakere konusu değildir,” diye kaydetti.

Uranyum zenginleştirmenin İran halkının kazanımı olduğunu vurgulayan Erakçi “Bu alanda çok ağır bedeller ödedik. Nükleer bilim insanlarımızın kanı bu başarının temelini oluşturuyor ve kesinlikle müzakere konusu olamaz. Bu, açık ve net tutumumuzdur ve öyle kalacaktır,” açıklamasını yaptı.

“Güven tesis etmek, her zaman bizim mantığımız olmuştur”

Bakan Erakçi “Eğer bazı sorular, belirsizlikler ya da endişeler varsa, güven inşa etmek için hazırız. Daha fazla güven kazanmak adına adımlar atmaya da hazırız. Bu, her zaman izlediğimiz mantık olmuştur. Geçmiş müzakerelerde de bu yaklaşımı benimsemiş bulunmaktaydık. Şimdi de bu çerçevede, İran’ın nükleer programının her zaman barışçıl olacağını garanti altına alan bir planı karşı tarafa sunduk. Onlar da kendi planlarını sundular. Ancak, belirttiğim gibi, biz onlardan çelişkili öneriler ve fikirler duyuyoruz,” şeklinde konuştu.

“Nükleer programdaki ilke ve tutumlarımız müzakereye açık değildir”

İranlı bakan “Yeni müzakere turu öncesinde tekrar vurgulamak gerekir ki, İran halkının hakları tamamen bellidir. Nükleer programdaki ilke ve tutumlarımız da net ve açıktır. Bunlar, ne uzlaşmaya ne de müzakereye açıktır. Ancak daha fazla şeffaflık ve güven sağlamak adına gereken her şeyi yapmaya hazırız. Umarız karşı taraf da aynı ciddiyet ve açık müzakere mantığı ile görüşmelere gelir,” dedi.

“İran’ın temel ilkelerini koruyarak, yapıcı bir müzakere süreci umuyoruz”

Erakçi, “Bu turda İran İslam Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini koruyarak tamamen yapıcı ve ileriye dönük bir müzakere süreci geçirmeyi umut ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, müzakerelerin dolaylı olarak Umman Dışişleri Bakanı’nın aracılığıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.