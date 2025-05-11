Erakçi, Hindistan ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hindistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretini değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erakçi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının eş başkanlık ettiği Ortak Komisyon’un 20. toplantısının da başarıyla yapıldığını ifade etti.

Erakçi açıklamasında, “20. Hindistan-İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda, İran ve Hindistan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılırken, bölgesel barış ve istikrar zemininde ikili işbirliğini yeni zirvelere taşıma çabaları ele alındı. İran ile Hindistan arasındaki köklü ve dostane ilişkiler, uluslararası alandaki çalkantılı gelişmelere rağmen daima güçlü ve dinamik bir şekilde sürmüştür. Bu ilişkilerin daha da gelişerek yeni zirvelere ulaşmasını umuyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Bölgesel barış ve istikrarın önemine vurgu yapan Erakçi, “Komşu ülkeler arasındaki gerginliklerin azaltılması için hiçbir çabadan kaçınmayacağız ve kalıcı barışın tesisi için işbirliğimizi sürdürmeye hazırız,” diye kaydetti.