İran ve Katar dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran-Arap Dünyası Diyaloğu’nun dördüncü oturumuna katılmak üzere Doha’ya yaptığı ziyaret kapsamında, dün akşam Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ilgi duyulan alanlarda geliştirilmesi yollarını ele aldılar.

İran ve Katar dışişleri bakanları ayrıca, özellikle Siyonist rejimin iki yıldır devam eden soykırımı sonucunda Gazze'de yaşanan insani felaket ve bu rejimin gıda ve ilaç yardımlarının ulaştırılmasını engellemesi gibi son bölgesel gelişmeleri değerlendirdiler. Bölge ülkelerinin mazlum Filistin halkının acı ve ıstırabını durdurmak için iş birliğini artırmasının önemine vurgu yaptılar.

Bu görüşmede, İran Dışişleri Bakanı ayrıca Katarlı mevkidaşına İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmeler süreciyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.