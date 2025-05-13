ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulama kararı alındığını açıkladı.
Bakanlık, İran'ın Çin'e ham petrol sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası ağa yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD'nin iddiasına göre bu uluslararası ağ, "Sephehr Energy Jahannama Pars" adlı şirketi kullanıyordu.
ABD Dışişleri dün, İran'ın nükleer araştırmalarıyla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulama kararı alındığını bildirmişti.
Geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.
Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.
Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.
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