Cumhuriyetçilerden Trump’a İran’a daha sıkı baskı çağrısı

Sputnik’e göre, ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçiler tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a yazılan mektupta, İran’ın uranyum zenginleştirme programına yönelik daha sıkı baskılar yapılması talep edildi.

Trump’ın partisinden olan 200'den fazla Cumhuriyetçi Kongre üyesinin imzaladığı mektupta, "İran, uranyum zenginleştirme konusundaki her türlü yeteneğinden vazgeçmelidir!" denildi.

Mektupta ayrıca, “İran’ın nükleer kapasitesinin büyüklüğü ve kapsamı, İran’a uranyum zenginleştirmeye devam etme izni veren herhangi bir yeni anlaşmanın doğrulanmasını imkânsız hale getirmiştir” ifadesine yer verildi.

Cumhuriyetçiler, ABD’nin 2015 yılındaki nükleer anlaşmaya (JCPOA) benzer bir anlaşmayı "kabul etmemesi gerektiği" uyarısında bulundu. Onlara göre İran, bu tür bir anlaşmayla nükleer programını gizlice sürdürmek için zaman kazanıyor.

Bu mektup, İran yetkililerinin birçok kez uranyum zenginleştirmenin Tahran’ın kırmızı çizgisi olduğunu vurguladığı ve Washington ile yapılan dolaylı görüşmelerde bölgesel konular ile savunma ve füze kapasitesi hakkında herhangi bir müzakerenin söz konusu olmayacağını belirttiği bir dönemde geldi.