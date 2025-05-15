Trump'ın İran'a yönelik iddialarına Tahran'dan sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı bir açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın İran hakkındaki bölücü ve aşağılayıcı açıklamalarını kınadı.

İran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı'nın Salı günü İran ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları asılsız, bölücü ve yanıltıcı iddialar olarak kınamaktadır.

Böyle bir zamanda, Siyonist rejim ABD adına işgal altındaki topraklarda en vahşi sömürgeci soykırımı gerçekleştirmekte, Arap ve İslam dünyasına ait iki ülkenin topraklarını da askeri işgal altında tutmakta; Lübnan, Suriye ve Yemen’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal ederek bu ülkelerde terör eylemleri ve savaş suçları işlemektedir. Ancak ABD Başkanı utanmazca İran’ı bu ülkelerin yıkımından sorumlu tutmaktadır.

Gerçeklerin bu denli çarpıtılması – ki bu durum bölgedeki mevcut gerçekliğin açıkça çarpıtılmasıdır– Gazze'deki soykırım felaketini ve Siyonist rejimin Lübnan, Suriye ve Yemen’deki diğer suçlarını gölgelemek amacıyla yapılmakta ve ABD’li siyaset yapıcıların bölge halklarına karşı ikiyüzlü ve aşağılayıcı yaklaşımının yeni bir göstergesidir. Ayrıca bu söylem, Siyonist rejimin bölge halklarına karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının önüne geçme çabasını ortaya koymaktadır.

ABD Başkanı'nın aldatıcı ve aşağılayıcı açıklamaları, ülke içindeki ve dışındaki İranlıların milli birlik ve dayanışmasını asla zedeleyemez. Bu tür açıklamalar, ABD hükümetlerinin son yetmiş yılda İran’ın kalkınma ve ilerlemesini engellemek için hiçbir kötülükten geri durmadığı gerçeğini değiştirmez. Nitekim ABD, eski rejimi ve Saddam’ın Baas rejimini desteklemiş, İran’a yönelik en ağır ekonomik ve mali yaptırımları uygulayarak her bir İranlının insan haklarını açıkça ihlal etmiştir.

Bölge halkları ve dünya, ABD Başkanı’nın bölgeye ziyareti ve bölücü, aldatıcı sözlerinin söylendiği sırada, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinli kadın ve çocukların ABD tarafından gönderilen silahlarla parçalandığı, Filistin halkına yönelik soykırım planının ABD’nin doğrudan siyasi, mali ve silah desteğiyle eşi benzeri görülmemiş bir şekilde sürdüğünü asla unutmayacaktır.

Şüphesiz, ABD Başkanı’nın bölücü sözleri İran ile Arap komşuları arasında nifak çıkarmayı ve Siyonist rejimin suçlarındaki doğrudan ABD rolünü gizlemeyi hedeflemektedir. Ancak İran ve bölge ülkeleri, ABD ve Siyonist rejimin kötü niyetli geçmişinin farkında olarak, üçüncü tarafların bölücü yaklaşımlarından etkilenmeden, bölge halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme ve pekiştirme yolunda ilerlemeye devam edeceklerdir. "