İran'dan Trump'ın iddiasına yanıt: Boyun eğmeyiz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Endonezya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 19'uncu Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Galibaf, Gazze’de Siyonist rejim tarafından yürütülen saldırılara tepki göstererek, ‘’Filistin'i savunmak İslam'ı, insanlığı ve adaleti savunmaktır. Şimdi, Gazze’de sivil katliamlar yapılıyor. Bu yüzden İSİPAB'a üye ülkeler, Siyonist rejimi soykrımı durdurmaya zorlamak için pratik olarak harekete geçmelidir. Bugün Gazze'deki çocukların ve kadınların gözleri İslam ülkelerinin alacağı karara dikilmiş durumda’’ dedi.

Galibaf’tan İsrail’e ambargo çağrısı

İran'ın İslam ülkelerine Siyonist rejime siyasi, ekonomik ve silah ambargosu uygulanması için ivedilikle etkili adımlar atması çağrısında bulunan Galibaf, ‘’İsrail rejiminin savaş suçları, soykırım ve apartheid uygulamasının tanınmasını ve liderlerinin uluslararası yargı organlarında yargılanmasını istiyoruz’’ ifadesini kullandı.

Galibaf, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için demokratik çözümün başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

İran Meclisi Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

''Batı Asya bölgesindeki kaosun nedeni ABD’nin Siyonist rejime verdiği büyük destektir. Bunun için bölge halkı işgal ve suçlara karşı direnişe yönelmiştir.

ABD Başkanı Trump’ın dünkü açıklamaları onun hayal dünyasında yaşadığını gösteriyor. Ona gözlerini açmasını tavsiye ediyoruz. Gerçek şu ki, direnişin yeri bölge halkının yüreğindedir.’’

Galibaf’tan Trump’ın iddiasına yanıt

Trump'ın sözlerini ''yıllardır bölgeyi güvensizliğe sürükleyen politikaların bir yansıması’’ olarak değerlendiren Galibaf, ''İran savaş peşinde değil ama boyun da eğmeyiz. Komşu ülkelerle kardeşiz ve Amerikalıların silah satışlarını artırmak için bölgede anlaşmazlık yaratma çabalarına karşıyız.’’ diye konuştu.