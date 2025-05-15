Yaptırımların derhal kaldırılması halinde anlaşmaya hazırız

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın Danışmanı Ali Şemhani Amerikan televizyon kanalı NBC News ile gerçekleştirdiği bir röportajda, İran’ın, Donald Trump ile bir anlaşma çerçevesinde önemli taahhütleri kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ali Şemhani, bu taahhütler arasında, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ortadan kaldırılması ve nükleer silah üretiminden vazgeçilmesinin yer aldığını belirtti.

Şemhani, İran’ın, bu adımları tüm ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması koşuluyla atacağını ifade etti.

NBC News'in aktardığına göre Şemhani, İran’ın yalnızca sivil ihtiyaçlar düzeyinde uranyum zenginleştirmeye hazır olduğunu ve bu süreçte uluslararası denetçilere tam erişim izni vereceğini de belirtti.

Şemhani bu şartların sağlanması hâlinde İran’ın bugün bir anlaşma imzalamaya hazır olup olmadığı sorusuna “Evet” yanıtını verdi.

NBC News’a göre, Şemhani ayrıca, “Hâlâ bir anlaşma ihtimali var. Eğer Amerikalılar söyledikleri gibi davranırlarsa, kesinlikle daha iyi ilişkiler kurabiliriz. Bu, yakın gelecekte daha iyi koşullara yol açabilir” dedi.

ABD’nin çifte standartlı tutumunu eleştiren Şemhani, Trump’ın “İran’a zeytin dalı uzattık” yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Zeytin dalından söz ediyor, ama biz şimdiye kadar sadece dikenli tel gördük” ifadesini kullandı.