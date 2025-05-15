Pakistan-Hindistan ateşkesinin süresi uzatıldı

Hürriyet'e göre, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile vardıkları ateşkes anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, iki ordu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Hindistan ile ateşkesi uzatmayı kabul ettiklerini söyledi.

Pakistan Meclisi'nde konuşan Dar, iki ülkenin ordularının iletişimde olduğunu ve görüşme sonunda ateşkes kararının 18 Mayıs pazar gününe kadar uzatıldığını belirtti.

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerini kınadı.