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15 May 2025 17:24

Pakistan-Hindistan ateşkesinin süresi uzatıldı

Pakistan-Hindistan ateşkesinin süresi uzatıldı

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar tarafından yapılan açıklamada, ateşkes kararının 18 Mayıs pazar gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Hürriyet'e göre, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Hindistan ile vardıkları ateşkes anlaşmasının süresinin uzatıldığını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, iki ordu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Hindistan ile ateşkesi uzatmayı kabul ettiklerini söyledi.

Pakistan Meclisi'nde konuşan Dar, iki ülkenin ordularının iletişimde olduğunu ve görüşme sonunda ateşkes kararının 18 Mayıs pazar gününe kadar uzatıldığını belirtti.

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerini kınadı.

News ID 1926913

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