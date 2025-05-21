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21 May 2025 11:29

Pakistan'da askeri okul otobüsü vuruldu: 4 çocuk öldü

Pakistan'da askeri okul otobüsü vuruldu: 4 çocuk öldü

Pakistan'da askeri okul öğrencilerini taşıyan bir otobüsün vurulması sonucu 4 çocuk öldü, 30'u ise yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısında askeri bir okulda eğitim gören çocukları taşıyan otobüs vuruldu.

Otobüsün hedef alınması sonucu en az dört çocuğun öldüğü ve 30'dan fazla çocuğun da yaralandığı aktarıldı.

Araştırmalar sürüyor

Belucistan eyaletinin Khuzdar bölgesinde üst düzey bir yerel yönetim yetkilisi AFP'ye konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, yaptığı açıklamada, “APS (Ordu Devlet Okulu) çocuklarını taşıyan bir otobüs, niteliği hala belirlenmekte olan bir bomba ile hedef alındı” dedi.

News ID 1927070

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