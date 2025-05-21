Pakistan'da askeri okul otobüsü vuruldu: 4 çocuk öldü

Pakistan'ın güneybatısında askeri bir okulda eğitim gören çocukları taşıyan otobüs vuruldu.

Otobüsün hedef alınması sonucu en az dört çocuğun öldüğü ve 30'dan fazla çocuğun da yaralandığı aktarıldı.

Araştırmalar sürüyor

Belucistan eyaletinin Khuzdar bölgesinde üst düzey bir yerel yönetim yetkilisi AFP'ye konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, yaptığı açıklamada, “APS (Ordu Devlet Okulu) çocuklarını taşıyan bir otobüs, niteliği hala belirlenmekte olan bir bomba ile hedef alındı” dedi.