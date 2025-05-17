Erakçi, Ermeni yetkiliyi müzakereler hakkında bilgilendirdi

Tahran’da düzenlenen 14. Tahran Diyalog Forumu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel işbirliği ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Erakçi, Grigoryan’a İran ile ABD arasındaki son müzakere süreci hakkında bilgi verdi.

Ermeni yetkili ise Azerbaycan ile süren barış görüşmeleri hakkında bilgi sunarak, İran’ın bu süreçteki desteğine teşekkür etti.

Taraflar, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere çok yönlü ilişkileri derinleştirme kararlılıklarını yineledi.