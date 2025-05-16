Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Tahran Kitap Fuarı'nı gezdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bu sabah, Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenen Uluslararası 36. Tahran Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

İran’ın başkenti Tahran’da 36. Kez kapılarını açan Uluslararası Kitap Fuarı yine kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Her yıl İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı bu sene 7 Mayıs’ta Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda başladı. Bu organizasyon her gün sabah saat 10:00’dan akşam 21:00'e kadar ziyaretçileri ağırlamaktadır.