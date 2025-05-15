İran ticaret heyeti Moskova’ya gidecek

İran ile Rusya arasındaki 5. Medya İşbirliği Toplantısında konuşan İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali iki ülke arasındaki medya işbirliklerinin güçlendirilmesini, ikili ilişkilerin gelişmesi için önemli bir zemin olarak değerlendirdi.

Büyükelçi Celali, iki ülke liderlerinin kapsamlı bir anlaşma imzalayarak ilişkileri stratejik seviyeye taşıma iradesine dikkat çekerek, bu süreçte elitlerin desteği ve medyanın rolünün hayati olduğunu vurguladı.

Celali, İran ve Rusya’nın şu anda Kuzey-Güney Uluslararası Koridoru ve Rus gazının İran’a aktarılması gibi büyük projeleri yürüttüğünü belirterek, Avrasya Ekonomik Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata geçmesinin ve gümrük tarifelerinin yüzde 90 oranında kaldırılmasının ticaret hacmini artıracağını ifade etti.

Celali ayrıca, İran’dan bir ticaret heyetinin önümüzdeki hafta İran Ticaret Odası Başkanı başkanlığında Moskova’ya gideceğini duyurdu.