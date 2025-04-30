İran ve Rusya bölgesel barış, istikrar ve güvenliği görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile bir araya geldi.

Rudenko, bu görüşmede Rus hükümeti ve halkının, Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen trajik olay ve sonuçları nedeniyle İran büyükelçisine taziyelerini iletti.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Celali de bu trajik olayın mağdurlarına yardım amacıyla Rusya'nın arama-kurtarma ekiplerini hızlı ve zamanında göndermesinden dolayı teşekkür ederek, bunu iki ülke ilişkilerinde dayanışma, sorumluluk duygusu ve karşılıklı anlayışın bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Görüşmede, özellikle bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin korunmasına ilişkin konularda iki ülkenin istişare ve görüş alışverişinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.