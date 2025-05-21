İran ekonomi heyeti Cezayir’de

İran Ekonomi Bakanı Vekili Seyyid Rahmetullah Ekremi’nin başkanlığında üst düzey bir heyet, İslam Kalkınma Bankası’nın yıllık toplantısına katılmak üzere bu Cezayir’e gitti.

Bu ziyaret kapsamında, İran Ekonomi Bakanı Vekili Seyyid Rahmetullah Ekremi, Cezayir Maliye Bakan Yardımcısı Han Şuş Muhtar tarafından resmi olarak karşılandı.

Cezayir Havalimanı'nda gerçekleşen bu görüşmede, Cezayirli yetkili, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İslam Kalkınma Bankası’nın yıllık toplantısı, İslam ülkelerinin ekonomi bakanlarının katılımıyla, ekonomik sinerjinin güçlendirilmesi, ortak yatırımların artırılması ve sürdürülebilir kalkınma yollarının ele alınması amacıyla düzenlenmektedir.