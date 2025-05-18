  1. Ekonomi
18 May 2025 19:17

İran-Avrasya Ekonomik Birliği serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

İran-Avrasya Ekonomik Birliği serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

İran Dış Ticareti Geliştirme Kurumu, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ülkeleri arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran Dış Ticareti Geliştirme Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ülkeleri arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 14 Mayıs 2025 itibarıyla uygulamaya konuldu.

Bu belgeye göre yapılan anlaşma çerçevesinde, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin 5 üye ülkesi (Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan) arasında ticareti yapılan malların yaklaşık yüzde 87’si, 14 Mayıs tarihinden itibaren sıfır gümrük tarifesiyle alışverişe konu olacak.

News ID 1927002

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