İran ve Rusya’dan Moskova’da çok taraflı işbirliği vurgusu

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

Görüşme, Garibabadi’nin BM Şartı Dostları Grubu toplantısına katılmak üzere Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapıldı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de toplantıda hazır bulundu.

Taraflar, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı diplomasi, tek taraflılığa karşı duruş ve küresel barış ile güvenliğin artırılmasına yönelik girişimleri ele aldı.