Pezeşkiyan'ın birinci yardımcısı Arif'ten Tebriz'de stadyum incelemesi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tebriz gezisi kapsamında Traktör futbol takımının maçlarının yapıldığı Yadigar-ı İmam Stadyumu'na inceleme ziyaretinde bulundu.

Arif, ziyaret sırasında stat hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İran Premier Ligi'nde Tebriz'i temsil eden Traktör Sazi takımı tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Traktör'ün şampiyonluk kutlaması 16 Mayıs'ta

Traktör takımının şampiyonluk kutlaması 16 Mayıs Cuma günü Yadigar-ı İmam Stadyumu'na yapılacak.