Traktör Sazi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi takımı, Fulad Huzestan takımı ile karşılaştı.
Maçta Traktör Sazi rakibini 2-1'e yendi.
61 puan kazanan Traktör, kalan maçları kazanması halinde İran Ligi'nin 24. sezonunun şampiyonu olacak.
Fulad Huzistan ile karşı karşıya gelen Traktör Sazi takımı, maçı 2-1'e kazandı.
Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi takımı, Fulad Huzestan takımı ile karşılaştı.
Maçta Traktör Sazi rakibini 2-1'e yendi.
61 puan kazanan Traktör, kalan maçları kazanması halinde İran Ligi'nin 24. sezonunun şampiyonu olacak.
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