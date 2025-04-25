  1. Spor
25 Nis 2025 22:24

Traktör Sazi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Traktör Sazi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Fulad Huzistan ile karşı karşıya gelen Traktör Sazi takımı, maçı 2-1'e kazandı.

Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi takımı, Fulad Huzestan takımı ile karşılaştı.

Maçta Traktör Sazi rakibini 2-1'e yendi.

61 puan kazanan Traktör, kalan maçları kazanması halinde İran Ligi'nin 24. sezonunun şampiyonu olacak.

News ID 1926360

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