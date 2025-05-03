Tebriz halkı Traktör Sazi'nin şampiyonluğunu kutladı(+video)

İran Pro Ligi’nin 28. haftasında, Şems-e Azar Kazvin ile Traktör SaziTebriz takımları dün akşam karşı karşıya geldi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Traktör, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İran Pro Ligi’nde mücadele eden Traktör takımı, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu resmen garantiledi.

Maçın ardından Tebriz halkı sokaklarda Traktör'ün şampiyonluğunu kutladı.

Sadece Tebriz'de değil Doğu Azerbaycan'ın diğer kentlerinde ve Batı Azerbaycan eyaletinde de kutlama yapıldı.