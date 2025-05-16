ABD Dışişleri Bakanı Rubio İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ve Ukrayna arasında üç yılı aşkın süredir gerçekleşecek ilk doğrudan müzakereler öncesinde İstanbul'a ulaştı. Rubio'nun, görüşmeler öncesinde her iki tarafın temsilcileriyle ayrı ayrı temas kuracağı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, Rubio'nun ziyareti, taraflar arasındaki diplomatik çabaların uluslararası arenada sürdüğünü gösteriyor. Rubio'nun İstanbul'daki temaslarının, bölgede devam eden krizin çözümüne yönelik yeni bir diplomatik ivme kazandırması bekleniyor.