  1. Türkiye
16 May 2025 14:29

Fidan: Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Fidan: Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD-Rusya zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, barışın sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD-Rusya zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, barışın sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Savaşın başından bu yana bu savaşı nasıl sona erdireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Zelenski'nin Ankara ziyareti önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu toplantı heyetler arasında ilk doğrudan temas özelliğini taşıyor. Ateşkesin bir an önce hayata geçirilmesi kritik önem taşıyor. Bundan sonraki aşamayı hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli."

Türkiye her daim yanınızda olacaktır. Barış için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Hepinize bir kez daha hoşgeldiniz diyor, taraflara başarılar diliyorum."

News ID 1926938

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler