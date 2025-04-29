ABD ve İngiltere dışişleri bakanları İran'ı görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programı ve Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Londra'nın İran'ın nükleer meselesiyle ilgili diplomatik bir çözüm bulunması konusunda kararlı olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için tüm siyasi araçları kullanacağını vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Rubio ile Lammy'nin telefon görüşmesinde, "Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı bir çözüm bulunması ve bu yöndeki çabaların desteklenmesi" konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada ikili, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Vatikan'daki görüşmesi ile 22 Nisan'da İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı toplantıyı değerlendirdi.

Açıklamada ayrıca Rubio'nun, İngiltere'nin Ukrayna'da "kalıcı barış" sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı mevkidaşı Lammy'ye teşekkür ettiği vurgulandı.