Pezeşkiyan'dan ABD'ye yanıt: Kimseden icazet almayız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Tahran’da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ve Irak arasındaki tarihi ilişkilerin sağlamlığını överek, iki halk arasında binlerce yıllık bağların bulunduğunu kaydetti.

Pezeşkiyan, Irak ile ekonomik ve sanayi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değinerek, İran’ın bilimsel başarılarını İslam ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

“Irak’ın refahı, İran’ın refahıdır” diyen Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki güvenlik ve istikrarın ortak kader olduğunu dile getirdi.

ABD’nin tehditlerine yanıt veren Pezeşkiyan, ''ABD hükümeti nükleer silah iddiası konusunda endişe duyuyorsa bu konuda güvence verebiliriz.İran asla zorbalığa boyun eğmeyecek ve ülke halkını nükleer endüstrinin sağlık, tarım ve sanayi alanlarındaki barışçıl başarılarından mahrum bırakmayacaktır. İran'ın kalkınması ve ilerlemesi için kimseden emir veya icazet almayız.’’ dedi.

Görüşmede Bakan Hüseyin ise, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin selamlarını iletti ve Irak’ın İran’la ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler de ele alındı. Bakan Hüseyin, Irak’ın bu süreci desteklediğini ve müzakerelerin, İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına katkı sağlayacak somut sonuçlar üretmesini umduğunu belirtti.

Fuad Hüseyin, Irak hükümetinin başlattığı Kalkınma Yolu Projesi’nin stratejik önemine değinerek, bu projenin yalnızca Irak’ın değil, tüm bölgenin yararına olduğunu söyledi.

Hüseyin, bölgesel kalkınmanın ancak istikrarla mümkün olabileceğini vurguladı.

