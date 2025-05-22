ABD’den İran’ın inşaat sektörüne yeni yaptırımlar

ABD, İran’la yapılacak beşinci tur dolaylı nükleer görüşmeler öncesi, Tahran’ın bazı inşaat malzemelerini nükleer, füze ve askeri programlarında kullandığı iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın inşaat sektörünün Devrim Muhafızları’nın kontrolünde olduğunu öne sürerek nikel-krom alaşımı, magnezyum külçesi, sodyum perklorat, bakır-tungsten alaşımı gibi 10 stratejik malzemeyi yaptırım listesine ekledi.

Bu malzemeleri İran’a temin eden kişi ve kuruluşlar da yaptırımla karşılaşacak.

