  1. Dünya
  2. Amerika
22 May 2025 18:00

ABD’den İran’ın inşaat sektörüne yeni yaptırımlar

ABD’den İran’ın inşaat sektörüne yeni yaptırımlar

ABD, İran’la yapılacak beşinci tur dolaylı nükleer görüşmeler öncesi, Tahran’ın bazı inşaat malzemelerini nükleer, füze ve askeri programlarında kullandığı iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD, İran’la yapılacak beşinci tur dolaylı nükleer görüşmeler öncesi, Tahran’ın bazı inşaat malzemelerini nükleer, füze ve askeri programlarında kullandığı iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın inşaat sektörünün Devrim Muhafızları’nın kontrolünde olduğunu öne sürerek nikel-krom alaşımı, magnezyum külçesi, sodyum perklorat, bakır-tungsten alaşımı gibi 10 stratejik malzemeyi yaptırım listesine ekledi.

Bu malzemeleri İran’a temin eden kişi ve kuruluşlar da yaptırımla karşılaşacak.
 

News ID 1927100

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler