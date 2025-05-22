Pezeşkiyan Tebriz’de iki kalp ameliyatını bizzat yaptı(+foto)

İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan, bugün Tebriz’de iki açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi.

Operasyonlardan biri, ağır mitral kapak yetersizliği yaşayan 46 yaşındaki bir erkek hastaya; diğeri ise mitral kapak prolapsusu teşhisi konan 36 yaşındaki bir kadın hastaya uygulandı.

Her iki ameliyat da başarılı geçti ve hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Hastalar şu anda yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor.

Dr. Pezeşkiyan, politik kariyerinden önce kalp cerrahı olarak uzun yıllar hizmet vermiş bir isim.