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22 May 2025 20:15

Pezeşkiyan Tebriz’de iki kalp ameliyatını bizzat yaptı(+foto)

Pezeşkiyan Tebriz’de iki kalp ameliyatını bizzat yaptı(+foto)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün Tebriz’de iki açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan, bugün Tebriz’de iki açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan Tebriz’de iki kalp ameliyatını bizzat yaptı(+foto)

Operasyonlardan biri, ağır mitral kapak yetersizliği yaşayan 46 yaşındaki bir erkek hastaya; diğeri ise mitral kapak prolapsusu teşhisi konan 36 yaşındaki bir kadın hastaya uygulandı.

Pezeşkiyan Tebriz’de iki kalp ameliyatını bizzat yaptı(+foto)

Her iki ameliyat da başarılı geçti ve hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Hastalar şu anda yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor.

Pezeşkiyan Tebriz’de iki kalp ameliyatını bizzat yaptı(+foto)

Dr. Pezeşkiyan, politik kariyerinden önce kalp cerrahı olarak uzun yıllar hizmet vermiş bir isim.

News ID 1927103

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