Rusya'dan ''3+3 formatındaki Güney Kafkasya toplantısı'' önerisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kafkasya’da ortaya çıkan meselelerin her şeyden önce bölge ülkeleri ile yakın komşularının katılımıyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Rusya, bölge dışı devletlerin Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesine karşı olmadığını da belirtti, ancak bunun bölgedeki gerilimi artırmaması ve yerel ülkelerin çıkarlarını göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, Rusya’nın, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması, bölgesel ekonomik ve ulaşım yollarının ortak şekilde açılması, ayrıca sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konularında her iki tarafla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bu alanlardaki çalışmaların, 2020-2022 yıllarında varılan üçlü anlaşmalar temelinde yürütüldüğünü hatırlattı.

Bakan, ayrıca “3+3” bölgesel formatının geleceğine dair değerlendirmelerde bulunarak bu yapının önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede bir sonraki toplantının nerede düzenlenebileceğine dair görüş alışverişinde bulunulduğunu, toplantıya ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin—Ermenistan ve Azerbaycan—karşılıklı anlaşmaya varabileceklerini ve Rusya’nın da sürecin devamlılığını sağlamak üzere destek sunabileceğini ifade etti. Rusya, önümüzdeki iki toplantının Ermenistan ve Azerbaycan’da yapılmasından yana olduğunu belirtti.

Lavrov, genel olarak yapılan görüşmelerin sonuçlarından memnun olduklarını belirtti. Tarafların duygusal yaklaşımlarını gizlemeden samimi bir biçimde görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu tür özelliklerin her iki ülke arasındaki ilişkilerde doğal olduğunu da sözlerine ekledi.