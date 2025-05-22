İran Savunma Bakanı: Kafkasya politikamız değişmez ve süreklidir

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, iki günlük Ermenistan ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, İran’ın Kafkasya bölgesine yönelik politikalarının değişmez ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Nasirzade, Ermenistan Başbakanı, Savunma Bakanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri ile yaptığı yoğun görüşmelerde, savunma ve ekonomik alanlar başta olmak üzere çok yönlü işbirliklerinin ele alındığını belirtti.

Tuğgeneral Nasirzade ayrıca İran ve Ermenistan savunma bakanlıkları arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını ve Ermenistan Savunma Bakanı’nın İran’daki savunma kapasitelerini görmek üzere davet edildiğini ifade etti.

İran’ın bölgeye yönelik temel yaklaşımını yineleyen Nasirzade, “Tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kafkasya’nın jeopolitik ve jeostratejik açıdan İran için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan, Ermenistan’ın tarihsel ve transit konumu sayesinde bu bölgedeki kilit aktörlerden biri olduğunu söyledi. İran’ın, sınırların değiştirilmesine karşı duruşunu bir kez daha hatırlatan Nasirzade, bu durumu Ermeni tarafıyla da görüştüklerini kaydetti.

Son olarak, Kafkasya’nın sadece İran için değil, Ermenistan için de büyük bir stratejik fırsat sunduğunu kaydeden Nasirzade, “Bu bölge, Fars Körfezi’ni Karadeniz’e bağlayan bir koridor olabilir. Bu nedenle, Kafkasya’ya dair politikalarımız süreklidir ve asla değişmeyecektir” ifdesini kullandı.

