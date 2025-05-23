Beşinci tur müzakereler bugüne kadarki en profesyonel müzakere turlarından biriydi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi "Beşinci tur müzakereler, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakere turlarından biriydi."dedi.

Erakçi"İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelere ilişkin tutum ve ilkelerini bir kez daha dile getirdik. Bizim tutumumuz gayet net ve bu tutumumuzun arkasındayız." ifadesini kullandı

Dışişleri Bakanı, "Tutumunuz artık Amerikan tarafından daha iyi ve daha net anlaşıldığını düşünüyoruz. Umman Dışişleri Bakanı, mevcut engelleri aşmak ve ilerleme sağlamak için çözümler üretmeye çalıştı." açıklamasını yaptı.

Erakçi şöyle devam etti:

Çeşitli fikirler tartışıldı, bazı fikirler ortaya atıldı ve daha uzman çalışması yapılması kararlaştırıldı. Hiçbir tarafa yükümlülük getirmeden başkentlere devredilecektir. Önümüzdeki bir veya iki toplantıda müzakerelerin ilerlemesini sağlayacak çözümlere ulaşabileceğimizi umuyorum. Umman'ın engelleri ortadan kaldıracak çözümler üretmesiyle ilerleme imkânı var.

Erakçi ayrıca "Her iki taraf da görüşlerini sunacak ve müzakerelerin bir sonraki turu ayarlanacak Bir sonraki müzakere turunda bunun çözüleceğini umuyoruz. Bir sonraki turda başkentlerde bu çözümler ele alınırsa detaya girebileceğimizi umuyoruz."şeklinde konuştu.

"Müzakereler iki veya üç toplantıda çözülemeyecek kadar karmaşıktır" diyen Erakçi Artık makul bir yolda olmamız bir ilerlemedir. Umarım bir veya iki gelecek toplantıda, var olan daha iyi anlayışa dayanarak, geliştirilebilecek çözümlere ulaşabiliriz. Henüz o aşamada değiliz ama yılmış da değiliz. Umman'ın sunduğu çözümlerle ilerleme imkânı var." değerlendirmesinde bulundu.