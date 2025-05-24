Erakçi, Vatikan Başbakanı ile görüştü

Görüşmeye, Vatikan Dışişleri Bakanı Piskopos Paul Gallagher da katıldı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Papa Francis’in vefatından dolayı taziyelerini sunarken, Papa Leo XIV’ün seçilmesini tebrik etti.

Erakçi, İran halkının barışçıl nükleer enerji kullanım hakkı ve ihtiyaçları konusunda Tahran'ın tutumunu açıklayarak, Vatikan’ın üst düzey yetkililerini İran-ABD dolaylı görüşmelerinin süreci hakkında bilgilendirdi.

Erakçi ayrıca, Gazze’de devam eden soykırım ve artan katliamlar sonucunda işgal altındaki Filistin’in felaket durumunu anlatarak, Gazze’de işlenen suçlara karşı tüm ülkelerin ve insanların yasal ve ahlaki sorumluluğuna dikkat çekti; bu suçların derhal durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Filistin halkının temel haklarının – özellikle de kendi kaderini tayin hakkının – açık bir şekilde ihlal edildiğini belirterek, işgal, apartheid ve bu hakların ihlali durumunun Batı Asya bölgesindeki güvensizlik ve sorunların temel kaynağı olduğunu ifade etti.

Erakçi, onlarca yıl boyunca iki devletli çözümün sadece gerçekleşmeyen bir vaat olarak Filistin halkının haklarını daha da ihlal ettiğini ve İsrail rejiminin sömürgeci bir şekilde Filistin’i yok etmeye çalıştığını belirterek, İran'ın çözüm önerisinin, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan tüm Filistinli yerleşimcilerin katılımıyla bir referandum yapılarak Filistin topraklarının tamamında demokratik ve tek bir devletin kurulması olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca İran-Vatikan ikili ilişkilerinin son durumu ile dinler arası diyalog ve barış söylemleri ele alındı.