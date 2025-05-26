Trump: İran ile müzakerelerde ciddi ilerleme kaydettik

İran ve ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin son turu İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, bu görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “İran heyetiyle çok iyi görüşmeler yapıldı, ciddi ve gerçek ilerlemeler sağlandı” dedi.

New Jersey havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, “Ne olacağını göreceğiz ama İran konusunda iyi haberler alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Önümüzdeki günlerde size iyi ya da kötü haberler verebiliriz ama içimde iyi haberler vereceğimiz yönünde bir his var” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Roma’daki görüşmeleri “en profesyonel müzakere turlarından biri” olarak nitelendirdi. Erakçi ayrıca Umman’ın arabuluculuğunda bazı çözüm önerileri sunduğunu ve bu önerilerin şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Trump, açıklamasında ayrıca Gazze’deki savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve Avrupa ile ticaret konusunda da olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.