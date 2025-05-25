İran doğal kaynak rezervleriyle beşinci sırada

İran, 27.3 trilyon dolarlık doğal ve madeni kaynak rezerviyle dünya sıralamasında Amerika, Rusya, Suudi Arabistan ve Kanada’nın ardından beşinci sırada yer alıyor.

İran Jeoloji ve Maden Araştırmaları Kurumu Başkanı Daryuş İsmaili’ye göre, bu devasa potansiyele rağmen ülkenin sadece %2’lik kısmı keşfedilmiş durumda. Şu ana kadar 29 milyar dolarlık maden rezervi tespit edilmiş ve bu miktar, 1400 milyar dolarlık potansiyelin çok küçük bir parçasını oluşturuyor.

İsmaili, özellikle maden işleme ve katma değer üretme alanında İran’ın büyük fırsatlara sahip olduğunu belirtti. Eğer İran, maden işleme kapasitesini küresel standartlara ulaştırabilirse, 10 trilyon dolara yakın ekonomik değer elde etme potansiyeline sahip. Yetkililer, özel sektörün bu alana daha güçlü bir şekilde katılımının, sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.