Ülkenin uzay çalışmaları hakkında bilgi veren İran Uzay Araştırma Enstitüsü Başkanı Vahid Yazdaniyan, Pajuheş adı verilen 4 araştırma uydusunun yapım sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yakın gelecekte yeni fırlatmalar gerçekleştirileceğini belirten Yazdaniyan, ''Nahid 2 uydusu uzaya fırlatmak için hazır durumda ve yakında Pars 2 uydusu fırlatmaya hazır olacak.'' dedi.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin iktidara gelmesinin ardıdnan İran Uzay Kurumu 10 yıllık uzay programını hayta geçirmek için ilk toplantısını düzenleyerek bu stratejik programı hayata geçirmeye başladı.

Bu plana göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde İran İslam Cumhuriyeti, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uzaya fırlatma hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel bir merkez haline gelecek. Uzay endüstrisi, herhangi bir ülkenin gücünün unsurlarından biri olarak kabul edilir ve son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti, roket ve uzay teknolojisi edinme alanında sürekli ve ilerici adımlar atması da bu alanda önemli bir gelişmedir.

İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması, yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır.