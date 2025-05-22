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22 May 2025 14:12

İran Kara Kuvvetleri’nden üç yeni İHA sistemi tanıtıldı

İran Kara Kuvvetleri’nden üç yeni İHA sistemi tanıtıldı

İran Kara Kuvvetleri, modern savaşlara hazırlık kapsamında üç yeni insansız hava aracı (İHA) sistemini envanterine kattı.

İran Kara Kuvvetleri Ordusu, modern savaşlara hazırlık kapsamında üç yeni insansız hava aracı (İHA) sistemini envanterine kattı. Tanıtılan sistemler arasında “Homa” ve “Didban” adlı dikey kalkış yapabilen İHA’lar ile “Şahin-1” adlı FPV saldırı drone’u yer alıyor.

Yetkililer, bu sistemlerin tamamen yerli üretim olduğunu, gelişmiş gece görüşü, elektronik harp koşullarında görev yapabilme ve hedef tespiti gibi kabiliyetlerle donatıldığını belirtti.

Şahin-1, özellikle yüksek manevra kabiliyeti, uzun menzili ve hedef imha gücüyle dikkat çekerken; Homa ve Didban, pist gerektirmeden kalkış yaparak keşif ve gözetleme görevlerinde etkili oluyor.

İran ordusu, bu yatırımlarla geleceğin savaş konseptlerine hazırlanma yönünde adım attığını vurguladı.

News ID 1927097

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